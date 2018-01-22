Донбасс: Киев передал ДНР помилованную Порошенко женщину

Киев, 22 января. Украинская сторона передала в рамках обмена пленными Донецкой народной республике помилованную ранее президентом Украины Петром Порошенко женщину. Об этом со ссылкой на СБУ сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«На КПВВ «Майорск» состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников», — написала Геращенко в социальной сети Facebook.

Вице-спикер Верховной Рады отметила, что в ответ Киев ожидает передачи находящегося на территории народной республики украинского военного.

Напомним, обмен пленными и задержанными лицами между Киевом с одной стороны и Луганской и Донецкой народными республиками с другой состоялся в декабре минувшего года. По признанию бывшего командующего Внутренними войсками МВД Украины Александра Кихтенко, главная заслуга в том, что обмен пленными все же прошел, принадлежит Москве и лично президенту России Владимиру Путину.