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Украина
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Донбасс: Киев передал ДНР помилованную Порошенко женщину
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    Донбасс: Киев передал ДНР помилованную Порошенко женщину

    2:17  22 Января 2018
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    Донбасс: Киев передал ДНР помилованную Порошенко женщину

    Киев, 22 января. Украинская сторона передала в рамках обмена пленными Донецкой народной республике помилованную ранее президентом Украины Петром Порошенко женщину. Об этом со ссылкой на СБУ сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

    «На КПВВ «Майорск» состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом для продолжения процесса освобождения заложников», — написала Геращенко в социальной сети Facebook.

    Вице-спикер Верховной Рады отметила, что в ответ Киев ожидает передачи находящегося на территории народной республики украинского военного.

    Напомним, обмен пленными и задержанными лицами между Киевом с одной стороны и Луганской и Донецкой народными республиками с другой состоялся в декабре минувшего года. По признанию бывшего командующего Внутренними войсками МВД Украины Александра Кихтенко, главная заслуга в том, что обмен пленными все же прошел, принадлежит Москве и лично президенту России Владимиру Путину.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #днр #донбасс #украина #обмен пленными
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