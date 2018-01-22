В Киеве заявили, что Порошенко не встречался с Путиным после заключения минских соглашений

Киев, 22 января. Президент Украины Петр Порошенко не встречался с российским президентом Владимиром Путиным после заключения минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Такое заявление опубликовала администрация украинского лидера.

«Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил», — цитирует RT.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг приписываемую ему некоторыми СМИ цитату о якобы имевших место «тайных встречах» Владимира Путина с Петром Порошенко.

Песков подтвердил, что у главы государства ежедневно происходят контакты, о которых не сообщается публично. Однако он не имел ввиду, что у Путина в последнее время были негласные встречи с Порошенко, — сказал Песков, подчеркнув, что некоторые СМИ ошибочно истолковали его слова.