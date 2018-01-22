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Украина
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Политика
В Киеве заявили, что Порошенко не встречался с Путиным после заключения минских соглашений
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    В Киеве заявили, что Порошенко не встречался с Путиным после заключения минских соглашений

    2:13  22 Января 2018
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    В Киеве заявили, что Порошенко не встречался с Путиным после заключения минских соглашений

    Киев, 22 января. Президент Украины Петр Порошенко не встречался с российским президентом Владимиром Путиным после заключения минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Такое заявление опубликовала администрация украинского лидера.

    «Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил», — цитирует RT.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг приписываемую ему некоторыми СМИ цитату о якобы имевших место «тайных встречах» Владимира Путина с Петром Порошенко.

    Песков подтвердил, что у главы государства ежедневно происходят контакты, о которых не сообщается публично. Однако он не имел ввиду, что у Путина в последнее время были негласные встречи с Порошенко, — сказал Песков, подчеркнув, что некоторые СМИ ошибочно истолковали его слова.

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    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #россия #украина #порошенко #встречи
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