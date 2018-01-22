«Закарпатский легион» ВСУ в полном составе покинул Донбасс

Киев, 22 января. Бойцы 128-й отдельной горно-пехотной бригады вооруженных сил Украины, известной под названием «Закарпатский легион», в полном составе покинули зону конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «Mukachevo.net».

Издание отмечает, что «Закарпатский легион» является одним из крупнейших в украинских вооруженных силах. По информации СМИ, ближайшие шесть месяцев военные горно-пехотной бригады проведут вне зоны проведения военной операции.

Ранее украинские эксперты оценили перспективы своих вооруженных сил в случае столкновения с Россией. По мнению военных специалистов, такое противостояние продлится не более недели, поскольку ВСУ нечего противопоставить стратегической авиации России, — пишет Ura.ru.

Также накануне сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров призвал конфликтующие стороны в Донбассе прекратить обстрелы.