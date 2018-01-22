Минсельхоз США рассказал, насколько сложно найти партнеров на Украине

Вашингтон, 22 января. Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки рассказало, с какими трудностями приходится сталкиваться на рынке Украины.

Американских производителей предупредили, что начинать сотрудничество с дистрибьюторами с Украины стоит осторожно.

«В последнее время ситуация с наличием сведений об украинских компаниях несколько улучшилась, однако по-прежнему наблюдается серьезный дефицит справочной информации и данных кредитной истории потенциальных украинских дистрибьюторов. Именно это в первую очередь и мешает находить надёжных, компетентных дистрибьюторов на Украине», — цитирует RT доклад американского ведомства.

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки посоветовало пользоваться помощью компетентных адвокатов, либо финансовых компаний, имеющих международную аккредитацию.

Напомним, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после саммита «двадцатки» в Германии заявил, что украинскому руководству остается лишь «торговать русофобией».

