Гол Овечкина не спас «Вашингтон Кэпиталз» от поражения «Филадельфии»

Вашингтон, 22 января. Шайба российского хоккеиста Александра Овечкина не помогла его клубу, «Вашингтон Кэпиталз», уйти от поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2 в овертайме.

Первый период встречи завершился со счетом 0:0. Во втором периоде соперники обменялись результативными бросками. На шайбу Раффля (Фильппула, Макдональд), «Вашингтон» ответил точным «выстрелом» Овечкина.

Победитель был выявлен в овертайме. Гол Конечны (Проворов, Кутюрье) позволил «Филадельфии» одержать выездную победу над лидером дивизиона «Метрополитан», — пишет Газета.ru.

Ранее Александр Овечкин организовал новогоднюю эстафету в социальной сети Instagram. Хоккеист сборной России предложил своим подписчикам записать видеопоздравление соотечественникам с Новым годом.

Победители получили в качестве подарка футболку с символикой Putin Team — движением, основанным Овечкиным в поддержку действующего главы государства.