Песков рассказал, как впервые встретился с Путиным

Москва, 22 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своей первой встрече с будущим главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, впервые он лично увидел Путина в 1999 году, выступив переводчиком с турецкого во время переговоров с главой правительства Турции Бюллентом Аджавидом.

«Это было совершенно уникально, и я уже, кстати, вспомнил об этом, только когда приехал в Москву и уже начал работать в администрации президента», — сказал Песков.

Он добавил, что в то время не мог предположить, что будет непосредственно работать с Путиным.

Ранее Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о якобы имевших место встречах Путина с президентом Украины Петром Порошенко. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что эти СМИ ошибочно истолковали его слова, — передает Ura.ru.