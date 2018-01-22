Названы имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Москва, 22 января. Дирекция общественных связей Первого канала назвала имена наставников в новом сезоне телевизионного шоу «Голос. Дети».

В пятом сезоне кресло судей займут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста.

«Ставшие знаменитыми кресла-вертушки займут Валерий Меладзе, Пелагея и Баста. Все они уже работали на проекте, но Меладзе — только с детьми, а Баста — только со взрослыми, и никогда прежде эти наставники не участвовали в «Голосе» вместе», — цитирует РИА Новости сообщение дирекции общественных связей Первого канала.

Напомним, в музыкальном конкурсе могут принять участие дети до 14 лет. Вести телевизионное шоу традиционно будет Дмитрий Нагиев. Впервые детское телешоу было показано в России в 2014 году, напоминает «Газета.ру».



