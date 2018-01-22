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Сирия: лидер «Демократического союза» уверен в победе курдов в Африне
Политика
Власти Турции заявили о 53 пострадавших при обстрелах городов из Африна
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    Власти Турции заявили о 53 пострадавших при обстрелах городов из Африна

    0:41  22 Января 2018
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    Власти Турции заявили о 53 пострадавших при обстрелах городов из Африна

    Анкара, 22 января. Местные власти Турции заявили о 53 пострадавших в городах в результате обстрелов с территории Африна Сирийской Арабской Республики.

    По имеющимся данным, при обстреле города Рейханлы провинции Хатай на юге Турции погиб один человек, а еще 46 получили ранения. Еще семь человек пострадали при обстреле города Килис, — передает РИА Новости.

    Следует отметить, что Анкара неоднократно обращалась к Соединенным Штатам с призывом отказаться от поддержки сил курдской самообороны на северо-западе Сирии. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Африне, если это требование не будет выполнено. Операция действительно была начата и получила название «Оливковая ветвь», — пишет RT.

    Накануне глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что односторонние действия США в Сирии привели Турцию в бешенство.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #турция #обстрелы #пострадавшие #африн
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