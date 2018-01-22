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Гройсман объяснил, почему падает гривна
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    Гройсман объяснил, почему падает гривна

    0:24  22 Января 2018
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    Гройсман объяснил, почему падает гривна

    Киев, 21 января. Глава правительства Украины Владимир Гройсман объяснил, с чем связано снижение курса гривны относительно основных мировых валют, выступая на канале ICTV.

    По словам украинского премьера, падение гривны связано с сокращением экспорта и необходимостью выплачивать задолженности внешним кредиторам.

    Гройсман пояснил, что сокращение экспорта влечет за собой уменьшение поступающей в страну валютной массы. Кроме того, влияние на курс украинской валюты оказывают выплаты внешним кредиторам. Как следствие, возникает дисбаланс, — заключил политик.

    По его мнению, для возвращения гривны в «прогнозируемый коридор» необходимо восстановление экспорта.

    12 января стало известно о падении гривны относительно евро и российского рубля до исторического минимума.

    По словам бывшего министра экономики страны Виктора Пинзеника, падение объясняется отказом международных кредиторов давать Киеву деньги в долг. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #украина #гройсман #валюта #падение #гривна
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