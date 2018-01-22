Сирия: за сутки в свои дома вернулись более 300 жителей

Дамаск (Сирия), 22 января. За прошедшие сутки в свои дома вернулись 304 жителя Сирии. Об этом сообщили представитель Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«За сутки в свои дома вернулись 304 человека, в том числе в провинции Алеппо – 21, в провинции Хомс – 12, в провинции Хама – 79, в провинции Дейр-Эз-Зор – 192 человека», рассказал во время брифинга генерал-майор.

Ранее RT сообщал, что российскими военными был зафиксирован поток беженцев, которые покидают Африн.

Напомним, президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совбеза обсудил меру по нормализации кризиса на сирийской территории, а также меры по подготовке к Конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи.

