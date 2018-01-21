Москва вошла в топ-5 новогодних направлений в мире

Москва, 21 января. Москва вошла в число пяти наиболее популярных туристических направлений планеты в новогодние праздники. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Москва во всех рейтингах вошла в мировую пятерку популярных новогодних маршрутов, - заявил Собянин, выступая на телеканале «Россия 1».

Градоначальник отметил, что свыше 14 миллионов гостей посетили площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» с 22 декабря по 14 января.

По словам Собянина, для столицы России этот результат стал абсолютным рекордом. Мэр Москвы также анонсировал масштабные праздничные мероприятия на Масленицу и Пасху, — цитирует «Российская газета».

Ранее Сергей Собянин назвал решение главы государства Владимира Путина принять участие в предстоящих выборах президента России «хорошей новостью для Москвы».