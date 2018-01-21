В пику серым будням: Песков рассказал о своих красных штанах

Москва, 21 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему любит носить яркие вещи. В частности, красные штаны.

«Это в пику серым будням. В пику тому, что у нас дефицит солнца», — пояснил Песков, отвечая на вопрос журналистки в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Песков отметил, что любит море, солнечную погоду, глубокие цвета. Поэтому в гардеробе у него есть несколько ярких спортивных костюмов для выходных. Пресс-секретарь главы государства добавил, что выходные у него действительно бывают.

«Ну, чаще всего воскресенье, воскресенье — выходной, если нет командировок, если нет каких-то мероприятий. Иногда бывает, что и в воскресенье работаем, потому что, конечно, программа президента — она вообще исключает какие-то выходные", — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков опроверг слова о якобы имевших место в последнее время не публичных встречах Владимира Путина с Петром Порошенко, которые ошибочно приписали ему некоторые СМИ. Об этом сообщал телеканал «360».