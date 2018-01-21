Сирия: в результате авиаударов ВС Турции по Африну погибли девять человек

Дамаск, 21 января. В результате авиаударов военно-воздушных сил Турции по Африну в Сирии погибли девять человек, шесть из которых — мирные жители.

«В результате авиаударов погибли шесть мирных граждан, две девушки из женских сил курдских отрядов самообороны (YPJ) и один боец курдских сил самообороны. Получается, девять человек погибли и тринадцать ранены», — рассказал источник, близкий силам самообороны курдов.

Следует отметить, что официальный Дамаск решительно осудил военную операцию Турции в Африне, обвинив Анкару в нарушении суверенитета Сирии, — напоминает РИА Новости.

Ранее также сообщалось, что беженцы активно покидают охваченный боевыми действиями район Африн Сирийской Арабской Республики. В Российском центре примирения враждующих сторон в Сирии отметили, что ситуация в зонах деэскалации в САР преимущественно остается стабильной, — пишет RT.