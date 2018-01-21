Сирия: российские военные доставили гумпомощь в Дамаск, Эль-Кунейтру и Дейр-эз-Зор

Дамаск (Сирия), 21 января. Российские военные доставили гуманитарную помощь в населенные пункты, расположенные в провинции Дамаск, Эль-Кунейтра и Дейр-эз-Зор.

По словам представителя Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, в провинции Дамаск жителям Мазраат-Байт-Джина и Байт-Джинна доставили продовольствие и школьные принадлежности.

В Эль-Кунейтру специалисты ЦПВС доставили более двух тонн продуктов питания. Военные врачи оказали медицинскую помощь почти сотне жителей Сирии. В Эль-Хусейнию в Дейр-эз-Зоре доставили питьевую воду.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент России Владимир Путин заявил, что в восстановлении Сирии может помочь Русская православная церковь.

