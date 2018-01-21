Песков опроверг интерпретацию его слов о «тайных встречах» Путина и Порошенко

Москва, 21 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг толкование его слов некоторыми СМИ о якобы имевших место непубличных встречах президента России Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

Поводом для подобных сообщений послужило интервью Пескова для телеканала «Россия 1». Ведущая программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» поинтересовалась, когда состоялась последняя встреча Путина и Порошенко. Она добавила, что ранее у российского лидера были контакты, о которых становилось известно лишь несколько месяцев спустя.

В ответ Песков пояснил, что у Путина ежедневно происходит много контактов, и далеко не о каждом сообщается в публичной плоскости. Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что такова нормальная практика.

Ряд СМИ ошибочно истолковали слова Пескова как признание непубличных встреч Порошенко и Путина на протяжении последнего времени.

«Никто ни о каких встречах и не говорил», — заявил Песков в беседе с ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о том, что считает «полным кайфом». Об этом писала Газета.ru.