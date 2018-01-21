Сирия: ЦПВС обсуждает с Дамаском создание пунктов размещения беженцев в Алеппо

Алеппо (Сирия), 21 января. Специалисты Центра по примирению враждующих сторон обсуждают с властями Сирии создание пунктов временного размещения беженцев в пригороде Алеппо.

По словам представителя ЦПВС генерал-майора Юрия Евтушенко, в ближайшее время в сирийскую провинцию должно быть доставлено продовольствие, питьевая вода, а также предметы первой необходимости.

«Российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с местными властями прорабатывается развертывание в пригороде Алеппо пунктов временного размещения беженцев и доставка туда гуманитарной помощи и предметов первой необходимости», — рассказал во время брифинга генерал-майор.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент России Владимир Путин провел совещание с членами совета безопасности, в рамках которого был поднят вопрос о мерах по урегулировании ситуации на территории Сирии.

