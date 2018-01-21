Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в Идлибе, Даръа и Восточной Гуте

Дамаск, 21 января. Совместный координационный центр России, Ирана и Турции зафиксировал нарушения режима прекращения огня в провинциях Идлиб, Даръа и в Восточной Гуте в Сирии на протяжении минувших суток. Об этом сообщает Российский центр по примирению враждующих сторон в САР.

По словам генерал-майора Юрия Евтушенко, ситуация в зонах деэскалации в целом стабильна, однако на северо-западе Сирийской Арабской Республики наблюдается обострение. Он добавил, что беженцы активно покидают район Африна.

«Мирные жители оставляют зону боевых действий и направляются в Телль-Аджар. Часть из них остается, а часть идет дальше в Алеппо. В течение прошедших суток через контрольно-пропускные пункты военной полиции в зоне деконфликтации Телль-Рифъат проследовало более тысячи женщин и детей», — сказал Евтушенко.

Накануне RT передавало, что 22 января на Совбезе ООН будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в Сирийской Арабской Республике.