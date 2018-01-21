Коммунисты у Мавзолея поминали Ленина и ругали Грудинина. ФАН-ТВ

В столице отметили 93-ю годовщину смерти Владимира Ленина. В День памяти вождя мировой революции и основателя Советского государства московские коммунисты – порядка 500 человек – провели митинг и возложили цветы к Мавзолею.

Участники митинга во главе с председателем Центрального Комитета партии «Коммунисты России» Максимом Сурайкиным выразили верность идеям сохранения ленинского наследия и желание бороться за укрепление престижа партии на грядущих президентских выборах. Не обошли вниманием и горячую тему – решение о выдвижении своей кандидатуры от КПРФ на выборах президента России бизнесмена Павла Грудинина.

Корреспонденты ФАН-ТВ пообщались с коммунистами и узнали, как оценили они такого неожиданного кандидата-олигарха от КПРФ.

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