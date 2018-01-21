Глава МИД РФ обеспокоен наращиванием военного потенциала в мире

Москва, 21 января. Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова крайне беспокоит тот факт, что постепенное наращивание военного потенциала в мире происходит в отсутствие идеологических разногласий.

«В отсутствие идеологических разногласий раскручивается материальное наращивание военного потенциала. Такого во времена холодной войны не было», — объяснил российский дипломат в интервью изданию «Коммерсантъ», комментируя политическую ситуацию.

Кроме того, Лавров указал на беспрецедентную «заряженность на русофобию».

Напомним, в конце ноября 2017 года президент России Владимир Владимирович Путин поручил министерству обороны страны проанализировать опыт, полученный в ходе эксплуатации новейшего российского вооружения в рамках антитеррористической операции на территории Сирийской Арабской Республики.