Лавров назвал санкции США против России безосновательными и бессмысленными

Москва, 21 января. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал антироссийские санкции Соединенных Штатов безосновательными и бессмысленными.

Лавров подчеркнул, что Москва не желает конфронтации.

«Тем не менее, естественно, мы не можем, будучи абсолютно незаинтересованными в нагнетании спирали конфронтации, оставаться спокойными, когда Россию пытаются всячески наказывать, будь то наша собственность, будь то те самые санкции», — сказал дипломат.

Лавров добавил, что в случае углубления санкций против РФ Москва будет вынуждена предпринять адекватные встречные меры, — пишет «Коммерсант».

Ранее Сергей Лавров назвал «беспрецедентной» заряженность на русофобию. Глава МИД РФ добавил, что даже во времена холодной войны, несмотря на идеологические различия США и СССР, соблюдались определенные приличия и правила, — передает Газета.ru.