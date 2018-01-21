Лавров заявил о беспрецедентной заряженности на русофобию

Москва, 21 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о беспрецедентной русофобии, которой не наблюдалось даже во времена «холодной войны».

По словам Лаврова, несмотря на идеологические разногласия между Советским Союзом и Соединенными Штатами, в ту эпоху соблюдались некоторые правила, взаимное приличие. Однако теперь нет и этого, — убежден российский дипломат.

«Сейчас нет никаких идеологических разногласий. У всех рыночная экономика, демократия, кто бы как к ней ни относился… Тем не менее, даже при отсутствии идеологических разногласий остается конкуренция, что абсолютно нормально. Но конкуренция должна быть честной», — цитирует «Коммерсант».

Накануне Сергей Лавров заявил, что односторонние действия Вашингтона в Сирийской Арабской Республике «привели в бешенство» власти Турции.