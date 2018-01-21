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Политика
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Политика
Лавров призвал стороны конфликта в Донбассе прекратить обстрелы
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    Лавров призвал стороны конфликта в Донбассе прекратить обстрелы

    21:58  21 Января 2018
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    Лавров призвал стороны конфликта в Донбассе прекратить обстрелы

    Москва, 21 января. Всем сторонам военного конфликта в Донбассе необходимо прекратить обстрелы и отвести вооружения. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

    Ранее представители ЛНР сообщили о том, что украинская сторона сорвала отвод сил и средств в районе Станицы Луганской.

    «Мы не против, чтобы все отвели вооружения, не стреляли, но только не одни дончане и луганчане, а украинская армия тоже… Стрелять нужно прекращать, войска и тяжелые вооружения отводить, но делать это с обеих сторон», — призвал дипломат в рамках интервью изданию «Коммерсантъ».

    Лавров также указал на многочисленные свидетельства того, что Киев не контролирует ряд подразделений Вооруженных сил Украины, которые действуют в зоне регионального конфликта.

    Напомним, 19 января президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, в рамках которого обсуждался украинский закон о реинтеграции Донбасса.

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    Автор: Алексей Громов
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