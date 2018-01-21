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США привели Турцию в бешенство односторонними действиями в Сирии — Лавров
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    США привели Турцию в бешенство односторонними действиями в Сирии — Лавров

    21:41  21 Января 2018  /обновлено: 21:47  21 Января 2018
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    США привели Турцию в бешенство односторонними действиями в Сирии  — Лавров

    Москва, 21 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что односторонние действия США в Сирийской Арабской Республике привели Турцию в бешенство.

    «Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что, чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию»,  — отметил глава МИД РФ.

    Лавров подчеркнул, что Москва далека от подобной логики мышления, — передает «Коммерсант».

    Ранее отряды курской самообороны опубликовали видео уничтожения турецкого танка в Африне. Курды утверждают, что на северо-западе Сирии они убили четверых солдат турецких вооруженных сил, а также десять боевиков, которых, по утверждению курдов, поддерживает Анкара.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сша #сирия #турция #лавров #курды #африн
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