Москва, 21 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что односторонние действия США в Сирийской Арабской Республике привели Турцию в бешенство.

«Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что, чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию», — отметил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Москва далека от подобной логики мышления, — передает «Коммерсант».

Ранее отряды курской самообороны опубликовали видео уничтожения турецкого танка в Африне. Курды утверждают, что на северо-западе Сирии они убили четверых солдат турецких вооруженных сил, а также десять боевиков, которых, по утверждению курдов, поддерживает Анкара.