СМИ США назвали российский комплекс «Панцирь-С» идеальным для отражения атак дронов

Вашингтон, 21 января. Американская сторона не располагает аналогом российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», который продемонстрировал свою эффективность в борьбе с вражескими дронами. Об этом американский эксперт Себастьян Роблин написал в своей статье для National Interest.

Автор указал на то, что «Панцирь-С» способен обнаружить низколетящие цели на расстоянии до 35 километров. Кроме того, комплекс может выпустить ракеты сразу по нескольким целям одновременно. Поэтому он идеально подходит для отражения массированных атак с использованием БПЛА.

При этом сухопутная армия Соединенных Штатов Америки делает ставку на авиацию.

«Система малого радиуса действия «Панцирь-С» выступает в качестве последней линии обороны, а также встречает низколетящие самолеты и вертолеты, ракеты, беспилотные летательные аппараты и даже ракетную артиллерию. Эта способность имеет решающее значение при текущей распространенности ракетного оружия», — отметил Роблин.

Напомним, комплексы «Панцирь-С» смогли успешно отразить атаку беспилотников террористов на российскую военную базу «Хмеймим» в Сирии. Как отметил президент РФ Владимир Путин, Москве известны организаторы провокации.