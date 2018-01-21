Курды опубликовали видео уничтожения турецкого танка в Африне

Дамаск, 21 января. Отряды самообороны курдов опубликовали видео уничтожения танка турецких вооруженных сил в ходе боев в Африне Сирийской Арабской Республики. Запись обнародована на видеохостинге YouTube.

На ролике запечатлен полет противотанковой ракеты, запущенной по бронетехнике ВС Турции, расположившейся у соседнего холма. Боеприпас угодил в цель.

По сообщениям СМИ в боях было уничтожено пять танков турецких вооруженных сил различных местностях Африна. Командование курдов также сообщило о гибели четверых солдат ВС Турции и десяти боевиков, которые, по утверждению курдов, также поддерживаются Анкарой.

Ранее президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад прокомментировал военную операцию Турции в Африне. Сирийский лидер обвинил Анкару в поддержке террористических группировок «под разными именами».