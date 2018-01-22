Сирия, 22 января. В результате противостояния между курдами и турецкими силами погибли более десяти мирных жителей. САА продолжила наступление в Алеппо, Идлибе и Хаме при помощи ВКС РФ. ИГ1 лишилось двух населенных пунктов северо-восточнее Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали САА поддержку в наступлении на юге Алеппо; нанесли урон «Ан-Нусре» в окрестностях города Джиср Аш-Шугур в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у исламистов ряд зданий у Харасты на северо-востоке Дамаска; столкнулись с «Нусрой» у населенного пункта Бусра Аль-Харири на юго-западе Даръа; заняли поселения Сурудж и Истанбалят в Идлибе.

«Исламское государство»1: потеряло деревни Аль-Тутах и Аник Баджара к северо-востоку от Хамы; вело бои с «Ан-Нусрой» южнее Дамаска.

Сирийская свободная армия** (ССА): утверждает, что захватила в плен трех курдов, а также населенные пункты Шанкиль и Ада Манали на северо-западе Алеппо; оказывала поддержку силам Турции в наступлении против курдов в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: утратила населенные пункты Расмус Аль-Хармаль, Дувэр Аль-Хата и Хирбат Аль-Фаджр в южной части Алеппо; вела огонь по позициям САА на юге Хамы; ведет перестрелки с САА недалеко от города Ас-Самадания Аль-Гарбия в Эль-Кунейтре; обстреляла квартал Дахият Аль-Асад в Дамаске.

Курды: подверглись бомбардировке ВВС Турции в провинции Алеппо; потеряли союзника в Алеппо; понесли потери в результате атаки смертника ИГ в Дейр-эз-Зоре; обстреляли город Рейханлы в Турции, есть мирные жертвы; подверглись ударам Турции в деревне Джалбул в Алеппо, убиты 11 человек.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска между населенными пунктами Хараста и Ирбин не прекращалось вооруженное противостояние между незаконными антиправительственными группировками и Сирийской арабской армией (САА). В ходе боев под контроль САА перешли ряд строений у здания местной больницы. Как передавал информационный портал Al Masdar News, в результате столкновений исламисты формирования «Файлак Ар-Рахман» потеряли десятки радикалов. Параллельно фиксировались вооруженные стычки у поселения Хазрама, передавало агентство новостей Step Agency.

Во второй половине дня боевики открыли огонь по одному из жилых кварталов столицы. Район Дихият Аль-Асад оказался под огнем «Ан-Нусры», однако жертв среди мирных жителей удалось избежать.

К югу от Дамаска разворачивались бои между террористами «Исламского государства» и исламистами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1. Противостояние отмечалось в районе Хаджар Аль-Асвад. Сведений о потерях сторон в живой силе и военной технике все еще не поступало.

Провинция Алеппо

На протяжении всего дня авиация Турции наносила авиаудары по опорным пунктам курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в кантоне Африн. По данным турецких источников, в результате непрерывных бомбардировок не менее сотни бойцов YPG были убиты. Под ударами оказались населенные пункты Тель Рифат, Тубиль и Балия, а также территория авиабазы «Меннах». Также поддержку турецким ВВС оказывали боевики Сирийской свободной армии (ССА) и артиллерийские дивизионы армии Турции, обстреливающие позиции курдов со своих позиций в провинции Килис. Вооруженные столкновения также отмечались недалеко от деревни Хаммам. Оппозиционные источники утверждали, что в ходе боев радикалам удалось не только захватить населенные пункты Ада Манали и Шанкиль, но и взять в плен трех курдских солдат.

К вечеру курды нанесли ответные удары по городу Рейханлы в Турции, что привело к гибели одного из местных жителей и ранению еще 32 человек. После этого, как заявлял Twitter-канал (agirecudi), ВВС Турции ударили по деревне Джалбул, убив при этом 11 гражданских лиц.

В минувшие сутки одно из формирований, выступающих на стороне Сирийской демократической армии**** (SDF), покинуло ряды курдов, заявив о присоединении к протурецким отрядам ССА. Несмотря на то, что сирийские власти неоднократно высказывали протесты против вторжения турецких сил, Анкара не прекращает атаки на северо-востоке региона.

На юге региона возобновили наступление силы САР. Как сообщало информагентство Al Masdar News, исламисты «Джебхат Ан-Нусры» утратили контроль над населенными пунктами Расмус Аль-Хармаль, Дувэр Аль-Хата и Хирбат Аль-Фаджр. О потерях боевиков в живой силе не сообщалось.

Провинция Дейр-эз-Зор

Рядом с населенным пунктом Аль-Бахра, расположенным на левом берегу Евфрата, произошло новое нападение боевиков «Исламского государства», все еще скрывающихся в малонаселенных районах пустыни. По данным новостного агентства Al Masdar News,опорный пункт Демократической армии Сирии (SDF) подвергся неожиданной атаке террориста-смертника. Во время взрыва погибли несколько курдских бойцов. Несмотря на то, что курды не публиковали официальные данные о количестве пострадавших, террористический интернет-портал «Аль-Амак» заявлял о гибели как минимум 30 солдат SDF. Кроме того, по данным «информагентства», были уничтожены американские внедорожники, а также несколько военных пикапов.

Провинция Даръа

На юго-востоке региона в течение дня фиксировались перестрелки между боевиками подконтрольной ИГИЛ1 организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и исламистами Сирийской свободной армии (ССА). Напомним, террористическая группировка присягнула на верность ИГИЛ весной 2016 года. С тех пор вооруженные столкновения в данном районе не прекращаются.

Тем временем в восточной части провинции в окрестностях населенного пункта Бусра Аль-Харири возобновилось противостояние между «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и правительственной армией. О потерях сторон все еще не сообщалось.

Провинция Идлиб

После освобождения военной базы Сирийской арабской армии (САА) «Абу Духур» правительственные части продолжили развивать наступление в юго-восточной части провинции Идлиб при поддержке российской авиации. Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR) сообщал о перестрелках в смежных с территорией базы районах. Войска САР достигли окраин города Абу Духур, по пути к которому освободили населенные пункты Сурудж и Истанбалят.

Российские ВКС тем временем провели массированную воздушную атаку позиций боевиков антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» недалеко от города Джиср Аш-Шугур. По данным информагентства Al Masdar News, значительный урон был нанесен обороне противника. Кроме того, «Ан-Нусра» понесла серьезные потери в живой силе. Интернет-портал SOHR заявлял о том, что за время военной кампании САА в Идлибе сотни радикалов были нейтрализованы на поле боя.

Провинция Хама

В силу того, что днем ранее армии САР удалось полностью заблокировать анклав террористов «Исламского государства» на границе между провинциями Идлиб, Хама и Алеппо, войска САА и Национальных сил обороны****** (NDF) начали стягивать кольцо окружения вокруг ИГИЛовцев. В результате ожесточенных боев были освобождены поселения Аль-Тутах и Аник Баджара, о чем сообщал военный источник в социальной сети Twitter (C_Military1).

Между тем радикалы «Джебхат Фатх Аш-Шам», базирующиеся в районе Растанского котла, вели огонь по опорным пунктам правительственных сил недалеко от Саламии. До сих пор неизвестно, есть ли пострадавшие среди местных граждан.

Провинция Эль-Кунейтра

Возобновились вооруженные стычки между радикалами антиправительственных группировок и Сирийской арабской армией (САА) в центральной части провинции неподалеку от населенного пункта Самадания Аль-Гарбия. Инициатором конфликта вновь выступили радикалы «Тахрир Аш-Шам», передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Жители небольшого города Кум-Эль-Висия получили гуманитарную помощь от российского Центра по примирению враждующих сторон. Сотрудники Минобороны РФ сообщили о том, что порядка двух тонн продовольствия прибыло в населенный пункт. Кроме того, нуждающимся была оказана необходимая медицинская помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)