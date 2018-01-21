Совбез ООН проведет консультации по ситуации в Сирии — МИД Франции

Париж, 21 января. Совет Безопасности ООН планирует 22 января провести консультации, посвященные ситуации на территории Сирии. Об этом сообщил в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

20 января турецкая сторона объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в Сирии, которая направлена против действующих в регионе отрядов курдов.

По словам французского дипломата, Париж подчеркивает важность обеспечения гуманитарного доступа в зону конфликта.

«Совет Безопасности ООН проведет завтра консультации по ситуации в Сирии. Франция... подчеркивает настоятельную необходимость обеспечения гуманитарного доступа», — отметил Ле Дриан.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в заседании Совбеза России, в рамках которого обсуждался вопрос, посвященный запуску политического урегулирования конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.