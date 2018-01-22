Сирия, 22 января. ВВС Турции нанесли два массированных авиаудара по территории кантона Африн. Армия САР продолжает бои с «Джебхат ан-Нусрой»***1 в окрестностях базы «Абу-Духур» в Идлибе. Более 100 семей покинули свои дома в северо-западной части провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают ожесточенные бои с «Тахрир аш-Шам» на границе Идлиба и Алеппо; начали разминирование аэродрома «Абу-Духур».

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): потеряла танки, БМП, «джихад-мобили» и большое число террористов в столкновениях на востоке провинции Идлиб; отступила с части позиций близ базы «Абу-Духур».

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 продолжает захватывать подконтрольные «Тахрир аш-Шам» территории внутри анклава на границе Хамы, Алеппо и Идлиба.

Курды: с помощью США создали мощную военную инфраструктуру в провинции Хасака; подверглись двум массированным авиаударам и систематическим бомбардировкам ВВС Турции в районе Африна.

Армия Турция: активизировала разведывательную деятельность в подконтрольных YPG районах на северо-западе провинции Алеппо.

Провинция Алеппо

Турецкие вооруженные силы провели воздушную операцию, в ходе которой нанесли два массированных авиационных удара с последующими систематическими бомбардировками территорий внутри кантона Африн на северо-западе Сирии. По информации Damascus Now, в общей сложности было задействовано 68 боевых самолетов. Целью Анкары были военные объекты курдских Отрядов народной самообороны (YPG), занимающих этот район. Сведения о нанесенном курдам ущербе и возможных жертвах среди гражданского населения в настоящий момент формируются.

В связи в начавшейся военной операцией Турции на северо-западе провинции Алеппо местное население массово покидает регион. Так, согласно данным портала Aleppo Media Center, за последние несколько дней города Кафр Джана, Мелькия, Мариамайн и Джуббалли, расположенные в восточных и северо-восточных предместьях Африна, оставили уже больше ста семей. При этом в настоящий момент жители продолжают покидать свои дома в этом районе.

По сообщению иракского агентства Hawar News, в небе над кантоном Африн активизировались пролеты турецких разведывательных беспилотников. Наибольшее число дронов за последнее время было зафиксировано в центральном городе данного района и его окрестностях.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции Идлиб продолжаются бои между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой». Столкновения по-прежнему разворачиваются в окрестностях авиабазы «Абу-Духур» рядом с одноименным городом. По данным военного источника в Twitter (@IvanSidorenko) сирийские военные при помощи ВКС РФ отбили еще ряд позиций в этом районе. Отмечается, что в авангарде операции на этом направлении идут «Силы Тигра» — элитные отряды САА, возглавляемые бригадным генералом Сухейлем Аль-Хасаном. В результате последней серии атак на позиции террористов были ликвидированы танки, БМП и «джихад-мобили» «Тахрир аш-Шам». Также «Ан-Нусра» понесла большие потери в живой силе. Источник также добавляет, что инженерно-саперные части «Сил Тигра» тем временем начали разминирование аэродрома «Абу-Духур».

Ожесточенные столкновения между САА и «Тахрир аш-Шам» отмечались к юго-востоку от стратегической авиабазы у границы с провинцией Алеппо, где недавно войсками САР и российской авиацией был сформирован «котел», передавал медиа-центр Idlib24. Отмечается, что внутри анклава, полностью заблокированного правительственными силами, базируются сотни террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Исламского государства». Причем последние перехватили инициативу в боях с «Ан-Нусрой» в этом осажденном районе и теперь контролируют большую часть территорий внутри «котла».

Провинция Хасака

Согласно сведениям турецкого новостного агентства Anadolu, курды, занимающие почти всю территорию северо-восточной приграничной провинции Хасака, практически завершили формирование разветвленной военной инфраструктуры на территории данного региона. Так, администрация так называемого Сирийского Курдистана и командование проамериканских Демократических сил Сирии (SDF)**** создали целую систему военных объектов, тренировочных лагерей, образовательных учреждений и опорных пунктов подразделений курдской службы безопасности «Ассаиш». Отмечается, что формирование столь разветвленной сети стало возможным лишь благодаря регулярной поддержке со стороны Соединенных Штатов, которые регулярно поставляют курдам вооружение, технику, боеприпасы и прочее. При этом командование SDF придает большое значение поддержанию высокой боевой готовности своих отрядов, особенно в приграничных с Турцией районах. Напомним, в этом регионе у южного города Аш-Шаддади также располагается база ВС США, на которой американские военные советники создают новое вооруженное формирование, целью которого станет продолжение борьбы с правительством Башара Асада и поддержание нестабильности в Сирии. Как заявил ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, частью данной группировки, в частности, стали бывшие членыИГИЛ, переброшенные силами спецслужб США преимущественно из Дейр-эз-Зора.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)