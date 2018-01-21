Климкин сообщил о гибели шести граждан Украины при атаке на отель в Кабуле

Киев, 21 января. В результате нападения террористов на отель Intercontinental в столице Кабула погибли шесть граждан Украины. Об этом сообщил в воскресенье глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

«Доложил президенту о гибели шести граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта», — отметил министр иностранных дел.

Доповів Президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 21, 2018

Кроме того, глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков проинформировал о гибели гражданина республики в Кабуле.

«Трагическая весть поступила из Афганистана. Гражданин Казахстана, 1978 года рождения, погиб сегодня в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental в Кабуле», — заявил дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что в результате атаки боевиков на кабульский отель погибли 14 иностранных граждан. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Талибан»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.