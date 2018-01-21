18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: ЦПВС обсуждает с Дамаском создание пунктов размещения беженцев в Алеппо
Весь мир
Климкин сообщил о гибели шести граждан Украины при атаке на отель в Кабуле
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Климкин сообщил о гибели шести граждан Украины при атаке на отель в Кабуле

    20:59  21 Января 2018
    317

    Климкин сообщил о гибели шести граждан Украины при атаке на отель в Кабуле

    Киев, 21 января. В результате нападения террористов на отель Intercontinental в столице Кабула погибли шесть граждан Украины. Об этом сообщил в воскресенье глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

    «Доложил президенту о гибели шести граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта», — отметил министр иностранных дел.

    Кроме того, глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков проинформировал о гибели гражданина республики в Кабуле.

    «Трагическая весть поступила из Афганистана. Гражданин Казахстана, 1978 года рождения, погиб сегодня в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental в Кабуле», — заявил дипломат.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в результате атаки боевиков на кабульский отель погибли 14 иностранных граждан. Ответственность за инцидент взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Талибан»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #кабул #афганистан #теракт #казахстан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Россия расправляет плечи: Песков объяснил информационные атаки Запада перед выборами-2018

      16:44 21 Января 2018 417
      Читать
      14:57
      Сегодня

      ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями на КПП под Еленовкой, погиб человек
      13:39
      Сегодня

      Названы имена фигуристов, которые представят Россию на Олимпиаде-2018
      13:11
      Сегодня

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве
      10:56
      Сегодня

      СМИ рассказали о планах США включить Россию в программу «Звездные войны»
      10:46
      Сегодня

      Сирия: турецкие танки вошли в Африн

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018 6799

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      37914

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3999

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      36895

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8901
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Песков рассказал, где проголосует Путин на президентских выборах

      Песков рассказал, где проголосует Путин на президентских выборах

      17:32   21 Января 2018
      314
      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11   21 Января 2018
      6799
      В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

      В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье»

      11:23   21 Января 2018
      5766
      Сирия: правительственные войска выбили террористов с аэродрома Абу-Духур в Идлибе

      Сирия: правительственные войска выбили террористов с аэродрома Абу-Духур в Идлибе

      8:11   21 Января 2018
      4241