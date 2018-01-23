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Глава USAID впервые посетил Ракку после освобождения от ИГ
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    Глава USAID впервые посетил Ракку после освобождения от ИГ

    10:09  23 Января 2018
    765

    Глава USAID впервые посетил Ракку после освобождения от ИГ

    Ракка, 23 января. Глава американского агентства по международному развитию Марк Грин впервые посетил Ракку после освобождения города от «Исламского государства»1.

    Глава USAID прибыл в сирийский город Ракка вместе с командующим Центральным командованием США генералом Джозефом Вотелом. Марк Грин подчеркнул, что американские инициативы по поддержке гуманитарных акций и стабилизации «сеют семена надежды и продвигают национальную безопасность США».

    Отмечается, что Ракка в 2014 году была захвачена боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и оппозиционный альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) совместно с международной коалицией во главе с США провели операцию по освобождению населенного пункта от исламистов.

    В результате американских бомбардировок город почти на 80 процентов оказался разрушен, погибли сотни мирных жителей. В данный момент гуманитарная ситуация в Ракке считается критической.

    Глава USAID впервые посетил Ракку после освобождения от ИГ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #игил #ракка #марк грин
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