«Закарпатский легион» покинул Донбасс в полном составе

Киев, 21 января. Украинские силовики из 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ в полном составе покинули зону военного конфликта в Донбассе.

Речь идет о так называемом «Закарпатском легионе». Согласно предварительным данным, бригада и военная техника были переброшены в Закарпатскую область.

Как передает РИА Новости, бойцы пробудут там до июля 2018 года.

«Все живы, все здоровы. Это самое главное», — отметили волонтеры в сообщении в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее представители Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе сообщили о том, что Вооруженные силы Украины сорвали новый этап разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. При этом у Киева имелись все основания для реализации рамочного соглашения.