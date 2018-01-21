Глава ДНР Захарченко назвал обстрел ВСУ автобуса на КПП «первой ласточкой закона о реинтеграции Донбасса»

Донецк, 21 января. Глава Донецкой народной республики прокомментировал обстрел силовиками ВСУ автобуса с мирными жителями около Еленовки.

Захарченко подчеркнул, что украинская армия целенаправленно обстреляла автобус с мирными жителями в «серой» зоне около КПВВ населенного пункта Еленовка.

«Это первая ласточка принятия закона о деоккупации. Смотрите, что получилось, их руки развязаны теперь полностью. Уже не стесняясь, стреляют по гражданским лицам. Вот гражданский автобус, один убитый, один раненый. Это далеко не первый случай, но первый, когда стреляют чисто по автобусу. Раньше можно было списать — с «Утеса» шальная пуля, а сейчас нет, целенаправленно по нему били», — отметил глава ДНР.