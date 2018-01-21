Путин каждый день ходит в спортзал и бассейн — Песков

Москва, 21 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин на ежедневной основе занимается спортом. Об этом рассказал журналистам в воскресенье официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.

Непосредственно сам пресс-секретарь также регулярно старается заниматься спортом.

«Корю себя за то, что не делаю это каждый день, как Путин… У него времени еще меньше, чем у нас. Но, тем не менее, он в этом плане человек такой, регулярный, приходится на него равняться», — добавил Дмитрий Песков.