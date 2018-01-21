ВВС Турции нанесли удар по аэродрому, обеспечивавшему поставки оружия курдам из США

Алеппо, 21 января. Военная авиация Турции атаковала военный аэродром Минниг на севере провинции Алеппо.

Турецкие СМИ сообщили со ссылкой на местные источники, что военным летчикам в ходе операции «Оливковая ветвь» нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по авиабазу Минниг. Объект был одной из 113 целей, запланированных ВВС Турции для нанесения авиаударов.

Отмечается, что авиабаза использовалась США для поставок вооружения курдским формированиям «Сирийские демократические силы» (SDF) и «Отряды народной самообороны» (YPG). База была занята курдскими ополченцами в феврале 2016 года после зачистки от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

Операция «Оливковая ветвь» была начата Анкарой в качестве ответа на заявление Вашингтона о предстоящем создании в Сирии «пограничных сил безопасности» из курдских вооруженных отрядов. Турция заявила о готовности устранить «новую террористическую угрозу» у своих границ и начала военную операцию против курдов накануне в субботу.

1 Организация запрещена на территории РФ.