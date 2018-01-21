Путин пользуется различными источниками информации и импровизирует — Песков

Москва, 21 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин пользуется различными источниками информации, а также часто импровизирует. Об этом журналистам поведал в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Бывает импровизация, потому что мы-то готовим ту информацию, которую готовим мы, но у президента много разных источников. И он, конечно, имеет всю палитру, и зачастую использует ту информацию, которую мы даже не думали ему приготовить», — объяснил официальный представитель российского лидера в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, Владимир Владимирович Путин использует широкий спектр источников данных. Кроме того, у президента есть друзья, которые ему рассказывают анекдоты.

«Он же человек», — резюмировал пресс-секретарь.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков пообещал проголосовать за Владимира Путина на президентских выборах-2018.

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