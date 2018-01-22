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Сирия на границе Алеппо, Идлиба и Хамы: корреспондент ФАН запечатлел ситуацию близ позиций ИГ и «Нусры»
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    Сирия на границе Алеппо, Идлиба и Хамы: корреспондент ФАН запечатлел ситуацию близ позиций ИГ и «Нусры»

    12:00  22 Января 2018
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    Армия САР

    В районе пересечения трех провинций — Идлиб, Алеппо и Хама — сохраняется крайне напряженная ситуация. Здесь действуют сразу три стороны конфликта, что также осложняет обстановку. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР прислал в нашу редакцию эксклюзивные фото- и видеоматериалы с линии соприкосновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами к юго-востоку от авиабазы «Абу-Духур».

    Армия САР

    Недавно аэродром был освобожден, однако не успели подразделения САА, поддерживаемые ВКС РФ, сформировать буферную зону вокруг стратегически значимого военного объекта, как значительно обострилась ситуация на юго-востоке от него — в районе соприкосновения трех провинций Сирии. Бывшие террористы «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ), которые осенью 2017-го года бежали из района «Акербатского котла» к востоку от Хамы и создали небольшой анклав на северо-востоке одноименной провинции, продолжают понемногу расширять зону своего влияния за счет захвата позиций террористов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ).

    Армия САР

    Так, по информации корреспондента ФАН, отряды ИГ1 захватили почти все территории внутри анклава на границе трех регионов, недавно оказавшегося в кольце блокады САА. Теперь под их контролем, в частности, находятся почти все позиции на линии разграничения с армией САР. В настоящее время ИГИЛовцы, действующие в этом районе, ведут атаки против «Джебхат ан-Нусры»1 на западе анклава, где еще сохраняются опорные пункты данной группировки. Ранее бандгруппы «Исламского государства» пытались наступать в противоположном направлении — в сторону города Синджар, который находится под контролем правительственных сил САР. Однако, получив серьезный отпор САА и российских ВКС, ИГИЛовцы были вынуждены вновь сконцентрироваться на противостоянии враждебной террористической группировке «Джебхат Фатх аш-Шам».

    Армия САР

    Предполагается, что террористы смогут захватить остальные территории внутри данного «котла» уже в течение нескольких следующих дней, поскольку все больше членов «Хайят Тахрир аш-Шам» присоединяются к ИГ. Тогда армия САР должна быть готова встретить боевиков на юго-западе Алеппо. На видео, записанном нашим корреспондентом, можно увидеть подготовку сирийских войск к операции по дозачистке территорий в этом регионе, а также то, как военнослужащие САА нанесли несколько танковых ударов по передовым  позициям террористов.

    Ранее части правительственной армии, наступающие в направлении базы «Абу-Духур» со стороны провинций Алеппо и Идлиб, смогли встретиться при помощи боевой авиации РФ в районе на границе регионов. Большая часть Идлиба, тем не менее, пока по-прежнему остается под контролем «Ан-Нусры» и ее союзников.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #хама #вкс рф #игил #саа #идлиб #джебхат ан-нусра #синджар #тахрир аш-шам #абу-духур
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