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Политика
Власти Турции заявили о 53 пострадавших при обстрелах городов из Африна
Новости Сирии
Сирия новости 21 января 22.30: «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Идлибе, Дамаск вновь под огнем исламистов
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    Сирия новости 21 января 22.30: «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Идлибе, Дамаск вновь под огнем исламистов

    22:30  21 Января 2018
    2077

    Дамаск вновь под огнем исламистов

    Сирия, 21 января. Турция направила подкрепление к сирийско-турецкой границе. Боевики «Тахрир Аш-Шам» потеряли еще два населенных пункта в ходе боев с армией САР, поддерживаемой ВКС РФ, в Идлибе. Город Дамаск подвергся обстрелам сил «Ан-Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: обеспечивают САА прикрытие в юго-восточной части провинции Идлиб.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли еще несколько зданий в городе Хараста на северо-востоке Дамаска; освободили населенные пункты Сурудж и Истанбалят вблизи базы «Абу Духур» в Идлибе.

    «Исламское государство»1: организовало взрыв к югу от города Багдад в Ираке.

    Сирийская свободная армия** (ССА): продолжает оказывать поддержку Турции в провинции Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: обстреляла район Дахият Аль-Асад в городе Дамаск; признала гибель сотен боевиков во время наступления САА в Идлибе.

    Курды: обстреляли турецкий город Рейханлы в провинции Хатай, пострадали мирные жители;  подверглись авиаударам ССА в населенном пункте Джалбул, убиты 11 человек.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Боевики антиправительственных группировок вооруженной оппозиции, базирующиеся на территории оазиса Восточная Гута, в очередной раз окрыли огонь по мирному району столицы Дахият Аль-Асад. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Однако несколько зданий были частично разрушены, передает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). Напомним, в настоящий момент Сирийская арабская армия (САА) ведет наступление на северо-востоке Дамаска. Напомним, радикалы и ранее проводили обстрелы жилых кварталов для того, чтобы отвлечь правительственные силы от основного фронта. Недавно стало известно, что под контроль САА перешли еще несколько зданий недалеко от автовокзала. По словам военного корреспондента новостного портала Al Masdar News в Дамаске, силы САР вскоре прорвут линию обороны боевиков.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Новая колонна турецкой военной техники, состоящая из десятков бронемашин, танков, и большого количества военнослужащих, достигла границ с Сирией, передает информационное агентство Al Masdar News. Предполагается, что Турция намерена использовать прибывшие войска в рамках следующего этап наступления.

    Тем временем Сирийские демократические силы**** (SDF) ответили на действия Анкары. Как передает военный источник в сети Twitter (op_shield), турецкий город Рейханлы в провинции Хатай подвергся ракетному обстрелу курдов, в результате чего один из местных граждан был убит, еще 32 человека получили ранения. Новостной портал Al Masdar News подтверждает данные сведения, сообщая о том, что три ракетных снаряда ударили по автомобилю и крышам жилых домов. Турецкие военные самолеты, в свою очередь, провели воздушную атаку в населенном пункте Джалбул, что привело к гибели 11 мирных жителей, передает Twitter-канал (agirecudi).

    Напомним, военная кампания Турции в курдском Африне уже получила осуждение законного правительства Сирии, однако турки не прекращают развивать наступление, утверждая, что их главная цель — борьба с терроризмом в лице Рабочей партии Курдистана (РПК).

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Оппозиционные источники признали гибель сотен боевиков вооруженной оппозиции за время двухнедельного наступления Сирийской арабской армии (САА) и союзных ей ополченческих отрядов, поддерживаемых российскими ВКС. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, за последние десять дней в ходе перестрелок между войсками САР и оппозиционными группировками более 200 радикалов, в том числе десять полевых командиров, были ликвидированы. Еще сотни исламистов получили ранения. Отмечается, что среди ликвидированных боевиков — члены формирований «Ахрар Аш-Шам», «Тахрир Аш-Шам» «Исламского движения Восточного Туркестана» и некоторых бригад Сирийской свободной армии (ССА). Значительные потери в живой силе радикалы понесли во время попытки контрнаступления.

    Правительственные подразделения стремительно наступают в южной части региона. Появилась информация о том, что населенные пункты Сурудж и Истанбалят, расположенные к западу от авиабазы «Абу-Духур», были отбиты несколькими часами ранее. Таким образом, силы САР продолжают расширять буферную зону вокруг стратегического аэродрома. Напомним, значительную поддержку САА на данном направлении оказывают российские военные самолеты.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    В провинции Багдад не перестают осуществлять подпольную деятельность террористы «Исламского государства». Согласно информации агентства новостей Iraqi News, в результате взрыва бомбы к югу от столицы Ирака был ранен один из местных жителей. СВУ, заложенное на обочине дороги, сработало в населенном пункте Хавр Раджаб. Также сообщается о том, что ранее еще четверо мирных граждан пострадали при взрыве в городе Аль-Махмудия. По официальным данным ежемесячного отчета Организации Объединенных Наций, в декабре не менее 69 гражданских лиц по всей стране были убиты в результате терактов ИГИЛ1. Большинство из них проживали в провинции Багдад. Однако в сравнении с прошлыми месяцами число погибших уменьшилось практически вдвое. Так, в ноябре были убиты 117 человек.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    Сирия новости 21 января 22.30: «Джебхат ан-Нусра» несет потери в Идлибе, Дамаск вновь под огнем исламистов
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