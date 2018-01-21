При атаке «Талибана на отель в Кабуле погибло 14 иностранцев

Кабул, 21 января. Министерство внутренних дел Афганистана уточнило данные о жертвах нападения «Талибана»1 в Кабуле.

В МВД Афганистана сообщили, что в результате нападения боевиков террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) погибло не менее 18 человек, 14 из которых оказались иностранными гражданами.

Афганская авиакомпания Kam Air заявила о гибели 11 иностранных сотрудников предприятия. Еще девять человек числятся пропавшими без вести. Среди иностранцев были граждане Венесуэлы и Украины.

Отмечается, что атака на отель «Интерконтиненталь» длилась порядка 18 часов. Ответственность на себя взяла группировка «Талибан». В ходе столкновения с силами безопасности Афганистана уничтожено не менее пяти боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.