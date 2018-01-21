Выборы-2018: Собчак собрала 97 тысяч подписей в свою поддержку

Москва, 21 января. Кандидат в президенты России Ксения Собчак собрала почти сто тысяч подписей в свою поддержку на предстоящих выборах в марте 2018 года.

Ксении Собчак, как кандидату от непарламентской партии «Гражданская инициатива», необходимо собрать 100 тысяч подписей для участия в президентских выборах. Необходимые документы для регистрации и подписи кандидат должна предоставить в ЦИК до 31 января. Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех».

«Сегодня мы почти дошли до цифры, которую мы давно хотели. У нас на сегодняшний момент собрано 97 тысяч подписей. Мы опередили все графики, у нас еще почти неделя до того момента, когда мы будем обязаны по закону эти подписи сдать, это значит, что с большой долей вероятности мы сможем найти не 100 тысяч подписей, но и больше», — заявила журналист и телеведущая Ксения Собчак.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса ВЦИОМ если бы выборы были назначены на ближайшее время, то порядка 81 процента россиян проголосовали бы за Владимира Путина.