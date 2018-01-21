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Выборы-2018: Собчак собрала 97 тысяч подписей в свою поддержку
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    Выборы-2018: Собчак собрала 97 тысяч подписей в свою поддержку

    18:26  21 Января 2018
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    Выборы-2018: Собчак собрала 97 тысяч подписей в свою поддержку

    Москва, 21 января. Кандидат в президенты России Ксения Собчак собрала почти сто тысяч подписей в свою поддержку на предстоящих выборах в марте 2018 года.

    Ксении Собчак, как кандидату от непарламентской партии «Гражданская инициатива», необходимо собрать 100 тысяч подписей для участия в президентских выборах. Необходимые документы для регистрации и подписи кандидат должна предоставить в ЦИК до 31 января. Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех».

    «Сегодня мы почти дошли до цифры, которую мы давно хотели. У нас на сегодняшний момент собрано 97 тысяч подписей. Мы опередили все графики, у нас еще почти неделя до того момента, когда мы будем обязаны по закону эти подписи сдать, это значит, что с большой долей вероятности мы сможем найти не 100 тысяч подписей, но и больше», — заявила журналист и телеведущая Ксения Собчак.

    Ранее сообщалось, что по результатам опроса ВЦИОМ если бы выборы были назначены на ближайшее время, то порядка 81 процента россиян проголосовали бы за Владимира Путина.

    Выборы-2018: Собчак собрала 97 тысяч подписей в свою поддержку

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #ксения собчак #выборы-2018 #подписи
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