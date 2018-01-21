Песков уверен в победе Путина на выборах президента России в 2018 году

Москва, 21 января. Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков уверен в том, что действующий глава государства Владимир Путин одержит победу на выборах в марте 2018 года.

«Несмотря на то, что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я, как гражданин России, уверен, что он победит... Я надеюсь, что это будет очередная убедительная победа», — отметил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

По словам пресс-секретаря, уровень поддержки Путина со стороны населения страны является беспрецедентным для мировой политики.

«Это рекорд, и рекорд абсолютно беспрецедентный», — резюмировал он.

Напомним, ранее стало известно о том, что предвыборные штабы действующего главы России Владимира Владимировича Путина были открыты почти во всех регионах страны.

Владимир Путин. Биография