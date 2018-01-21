Песков о работе с Путиным: Это удача всей моей жизни

Москва, 21 января. Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков признался в том, что работа с действующим главой государства Владимиром Путиным стала для него огромной удачей.

«Удача. Это удача всей моей жизни», — объяснил пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос об общении с «самым влиятельным человеком в мире».

По словам Пескова, Владимир Путин является самым опытным и талантливым мировым лидером, с которым мало кто может сравниться.

«И самый ответственный в том плане, что он отвечает за свои слова. Мало кто в мире может с ним сравниться», — добавил он.

Напомним, ранее официальный представитель действующего главы России Дмитрий Песков выразил уверенность в победе Владимира Путина на президентских выборах в марте 2018 года.

Владимир Путин. Биография