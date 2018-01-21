Противостояние Турции и курдов в Сирии может привести к непредсказуемым последствиям — МИД ФРГ
Берлин, 21 января. Глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль прокомментировал военную операцию Турции против сирийских курдов.
Глава министерства иностранных дел Германии Габриэль считает, что конфронтация на севере Сирии между Турцией и курдскими вооруженными формированиями несет непросчитанные риски и вызывает у немецких дипломатов серьезную озабоченность.
«Мы с тревогой наблюдаем за ситуацией на севере Сирии. Военная конфронтация между Турцией и курдскими формированиями таит в себе непредсказуемые последствия», — заявил глава МИД ФРГ.
Ранее сообщалось, что Турция начала вторжение в кантон Африн на севере Сирии после провокации со стороны США, которые пообещали создать из курдских вооруженных формирований «пограничные силы безопасности», в Анкаре их сочли новой «террористической армией». Атаки с воздуха начались в минувшую субботу, в воскресенье премьер-министра Турции объявил о начале наземной операции на севере провинции Алеппо.