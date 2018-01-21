Берлин, 21 января. Глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль прокомментировал военную операцию Турции против сирийских курдов.

Глава министерства иностранных дел Германии Габриэль считает, что конфронтация на севере Сирии между Турцией и курдскими вооруженными формированиями несет непросчитанные риски и вызывает у немецких дипломатов серьезную озабоченность.

«Мы с тревогой наблюдаем за ситуацией на севере Сирии. Военная конфронтация между Турцией и курдскими формированиями таит в себе непредсказуемые последствия», — заявил глава МИД ФРГ.

Ранее сообщалось, что Турция начала вторжение в кантон Африн на севере Сирии после провокации со стороны США, которые пообещали создать из курдских вооруженных формирований «пограничные силы безопасности», в Анкаре их сочли новой «террористической армией». Атаки с воздуха начались в минувшую субботу, в воскресенье премьер-министра Турции объявил о начале наземной операции на севере провинции Алеппо.