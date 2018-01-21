Главные новости 21 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 21 января.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уровень поддержки Владимира Путина со стороны населения страны является беспрецедентным для мировой политики. Песков уверен в победе Путина на выборах президента России в 2018 году.

В результате нападения на КПП в «Еленовке» погиб находившийся в автобусе мирный житель. ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями на КПП под Еленовкой, погиб человек.

Турция продолжает операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований в северной Сирии. Сирия: турецкие танки вошли в Африн.

Служба безопасности Украины подготовила и передала президенту страны Петру Порошенко и его семье паспорта на вымышленные имена и фамилии. СБУ передала Порошенко и его семье паспорта на вымышленные имена — СМИ.

ВВС Турции бомбят позиции курдов в кантоне Африн в провинции Алеппо. ВКС РФ нанесли значительный урон террористами «Ан-Нусры» (запрещена в РФ) в Идлибе. Дамаск выступает против вторжения Турции в Алеппо. Сирия новости 21 января 12.30: ВКС РФ нанесли урон «Нусре» в Идлибе, Турция бомбит курдов в Африне.

Один из крупнейших военных кораблей Ирана Damavand переломился на две части. Однако власти страны утверждают, что судно получило незначительные повреждения, передает агентство «Синьхуа». Крупнейший корабль ВМС Ирана переломился на две части во время шторма.

Правительственным войскам удалось соединиться с отрядами народного ополчения, взяв в кольцо группировку «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). Сирия: штурмовые отряды САА окружили террористов в Идлибе.

В Госдуме прокомментировал слова спикера парламента Молдавии Андриана Канду о том, что местные власти хотят предъявить России счет на миллиарды долларов из-за присутствия российских войск в Приднестровье. В Госдуме отреагировали на планы Молдавии выставить России «счет за Приднестровье».

Американские СМИ рассказали, какие последствия могут быть от ядерной атаки на Гавайи. СМИ подсчитали последствия ядерного удара по Гавайям.

1 Организация запрещена на территории РФ.