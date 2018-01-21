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Песков признался, что волнуется во время пресс-конференций Путина
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    Песков признался, что волнуется во время пресс-конференций Путина

    18:09  21 Января 2018
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    Песков признался, что волнуется во время пресс-конференций Путина

    Москва, 21 января. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как волнуется, когда ведет большую пресс-конференцию российского лидера. Песков уточнил, что и самому президенту не всегда удается избежать некоторого волнения.

    «Конечно, как можно не волноваться! Очень сложное мероприятие. Наверное, больше всех волнуется Путин, как мне кажется, потому что, ну, наверное, ни один президент мира не общается столько с прессой…»,  — рассказал Песков в программе  «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1». 

    Пресс-секретарь российского лидера отметил, что перед таким ответственным мероприятием никому не удается избежать волнения. По словам Пескова, все, кого можно отнести к организаторам пресс-конференции, плохо спят ночью перед мероприятием.

    Пресс-секретарь Владимира Путина также признался, что боится непредвиденных ситуаций, когда подводит техника, или вопрос, адресованный Путину, оказывается некомфортным.   

    Впрочем, Песков добавил, что, проработав с президентом России много лет, он убедился, что для Путина нет некомфортных вопросов.

    «Президент очень легко, скажем так, препарирует любые некомфортные вопросы», — отметил Песков.

    Напомним, 14 декабря 2017 года во время большой пресс-конференции Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов почти четыре часа. За это время к нему обратились более 50 журналистов. 

    Владимир Путин. Биография.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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