Песков рассказал о непубличных контактах Путина и Порошенко

Москва, 21 января. Официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о непубличных телефонных переговорах между главой государства Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко.

«У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика», — рассказал пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Пескова, рабочий день Путина гораздо насыщеннее, чем это может показаться на первый взгляд.

«Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», — добавил он, комментируя вопрос о контактах между Киевом и Москвой.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Украины Павел Климкин обсудили по телефону ситуацию в Донбассе.