Делегация сирийской оппозиции прибудет в Москву в понедельник

Каир, 21 января. Переговорная комиссия сирийской оппозиции намерена встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Член комиссии по переговорам (СКП) Фирас аль-Халиди заявил о предстоящем визите в Москву, оппозиционеры планируют обсудить ряд вопросов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Встреча с Лавровом завтра в 16:00, делегацию от оппозиции возглавит Насер аль-Харири», — подчеркнул аль-Халиди.

Ранее Сирийская переговорная комиссия заявила о принятии приглашения российского внешнеполитического ведомства о встрече с главой МИД РФ и министром обороны России, а также комитетом Госдумы РФ по международным делам.

Также сирийские оппозиционеры посетили Саудовскую Аравию и Египет. В Нью-Йорке члены СКП провели беседу с генсеком ООН и нанесли визит в ряд европейских стран.

Встреча в Москве будет посвящена выяснению переговорной позиции на предстоящих межсирийских переговорах в Женеве 25-26 января текущего года.