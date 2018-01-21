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Политика
«Полный крах»: Песков предупредил, чем обернется отказ от минских договоренностей
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    «Полный крах»: Песков предупредил, чем обернется отказ от минских договоренностей

    17:52  21 Января 2018
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    «Полный крах»: Песков предупредил, чем обернется отказ от минских договоренностей

    Москва, 21 января. Ситуация в Донбассе может быть разрешена, только если будут полностью выполнены минские договоренности. Отказ от них обернется полным крахом. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

    «Только минские договоренности. Это единственный документ, который у нас есть, и который был согласован», — заявил Песков, который в воскресенье был гостем программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

    Он напомнил, что ни одна из сторон конфликта на территории Донбасса или государств-гарантов никогда не говорила о том, что договоренности, достигнутые в Минске, утратили жизнеспособность. Заявления такого рода, отметил, Песков в настоящей ситуации обернулись бы «полным крахом».    

    По мнению Пескова, нет совершенно никакой уверенности, что, если такое произойдет, удастся согласовать другой документ. 

    Отметим, ранее Верховная рада Украины приняла «закон о реинтеграции Донбасса». В тексте документа по отношению к России используется слово «агрессор». Как отметили и на Украине, и в России и в Донецкой и Луганской народных республиках, принятие подобных законов ведет только к эскалации насилия в Донбассе.    

    Напомним, как неоднократно указывал президент России Владимир Путин, Россия не является стороной конфликта в Донбассе.  

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    Автор: Федор Веснин
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    #путин #донбасс #украина #песков #минские договоренности
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