Москва, 21 января. Ситуация в Донбассе может быть разрешена, только если будут полностью выполнены минские договоренности. Отказ от них обернется полным крахом. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Только минские договоренности. Это единственный документ, который у нас есть, и который был согласован», — заявил Песков, который в воскресенье был гостем программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Он напомнил, что ни одна из сторон конфликта на территории Донбасса или государств-гарантов никогда не говорила о том, что договоренности, достигнутые в Минске, утратили жизнеспособность. Заявления такого рода, отметил, Песков в настоящей ситуации обернулись бы «полным крахом».

По мнению Пескова, нет совершенно никакой уверенности, что, если такое произойдет, удастся согласовать другой документ.

Отметим, ранее Верховная рада Украины приняла «закон о реинтеграции Донбасса». В тексте документа по отношению к России используется слово «агрессор». Как отметили и на Украине, и в России и в Донецкой и Луганской народных республиках, принятие подобных законов ведет только к эскалации насилия в Донбассе.

Напомним, как неоднократно указывал президент России Владимир Путин, Россия не является стороной конфликта в Донбассе.