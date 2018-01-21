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Песков рассказал о доброжелательном контакте между Путиным и Трампом
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    Песков рассказал о доброжелательном контакте между Путиным и Трампом

    17:53  21 Января 2018
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    Песков рассказал о доброжелательном контакте между Путиным и Трампом

    Москва, 21 января. Между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом есть «достаточно доброжелательный контакт». Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможно ли потепление в отношениях лидеров двух стран.

    При этом он отметил, что построить хорошие отношения Путину и Трампу мешает внутриполитическая обстановка в США.

    «Очевидно, что внутренняя обстановка, скажем так, весьма неблагоприятна в отношении нашей страны», — подчеркнул Песков в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире телеканала «Россия1».

    Однако перспективы наладить более устойчивые отношения между главами государств, по мнению Пескова, все же есть. К этому располагает доброжелательный контакт, который удалось установить Путину и Трампу. 

    Сам Владимир Путин, отвечая на вопрос об отношениях с американским президентом, ранее заявлял, что ему удалось наладить хороший, рабочий контакт с Трампом.

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    Автор: Алексей Громов
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