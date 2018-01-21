Сирия, 21 января. ВВС Турции продолжают обстреливать авиабазу «Меннах» в кантоне Африн. САА продвинулась в Хаме и Алеппо благодаря поддержке ВКС РФ. ССА** захватила в плен курдских бойцов на северо-западе провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали САА поддержку в наступлении на юге Идлиба и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили у исламистов несколько зданий недалеко от Харасты в Восточной Гуте.

«Исламское государство»1: лишилось деревень Аль-Тутах и Аник Баджара к северо-востоку от Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): утверждает, что захватила в плен трех курдских бойцов и деревню Ада Манали на северо-западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла населенные пункты Расмус Аль-Хармаль, Дувэр Аль-Хата и Хирбат Аль-Фаджр в южной части Алеппо.

Курды: подверглись бомбардировке ВВС Турции в районе авиабазы «Меннах» в Алеппо; потеряли союзника в провинции Алеппо; утратили город Шанкиль в северо-западной части провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает развивать наступление в Восточной Гуте провинции Дамаск, атакуя укрепрайоны исламистов на окраинах городов Ирбин и Хараста. Войска САР штурмовали позиции боевиков недалеко от здания местной больницы, передает информационное агентство Al Masdar News. Несмотря на упорное сопротивление со стороны отрядов вооруженной оппозиции, в результате столкновений радикалы «Файлак Ар-Рахман» и «Ахрар Аш-Шам» утратили ряд зданий. Отмечается, что главной целью наступления является расширение буферной зоны вокруг военной базы в Харасте, которую исламистам удалось ненадолго окружить около трех недель назад. Между тем, согласно информации новостного портала EMC News Center, артиллерия правительственных сил обстреливает огневые позиции исламистов вблизи городов Замалка, Дума, Месрабе и Хамурия.

Провинция Алеппо

Турецкие ВВС уже второй раз за сутки проводят боевые вылеты в районе военного аэропорта «Меннах», бомбардируя ангары и склады. Местные активисты сообщают, что Анкара намеревается полностью уничтожить аэродром. Более того, в ходе вооруженных столкновений протурецким исламистам удалось захватить в плен трех курдских бойцов. Более подробная информация пока выясняется.

Тем временем группировка «Джейш Аль-Тувар», ранее союзная курдским подразделениям, заявила о том, что покидает ряды Демократических сил Сирии**** (SDF) и присоединяется к силам вооруженной оппозиции. Потеряв поддержку союзников, отряды YPG потерпели поражение в битве за город Шанкиль на северо-западе Алеппо. Также поступают сообщения оппозиционных СМИ, о том, что радикалам ССА удалось захватить деревню Ада Манали, однако официально данная информация пока не была подтверждена.

В южной части провинции от боевиков террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» были зачищены еще три деревни восточнее аэродрома «Абу Духур». Согласно сведениям новостного агентства Al Masdar News, сирийской армии при помощи ВКС РФ удалось освободить поселения Расмус Аль-Хармаль, Дувэр Аль-Хата и Хирбат Аль-Фаджр. Оказавшись под угрозой окружения, радикалы были вынуждены оставить населенные пункты.

Провинция Ракка

В провинции Ракка вновь прогремел взрыв. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv), при детонации мины, заложенной террористами «Исламского государства», были убиты двое мирных жителей, включая ребенка. Еще один гражданин получил тяжелые ранения. Инцидент произошел в населенном пункте Мансура к юго-западу от столицы региона. Напомним, это далеко не первый случай гибели местных жителей в результате халатности поддерживаемых США курдских частей. Данные территории перешли под контроль Демократической армии Сирии (SDF) еще в начале июня прошлого года, однако населенный пункт до сих пор не был зачищен от СВУ, оставленных ИГИЛовцами.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) и союзное ей палестинское военизированное формирование «Лива Аль-Кудс» возобновили боевые действия против террористов «Исламского государства» северо-восточнее административного центра провинции. Как сообщает военный источник в социальной сети Twitter (C_Military1), САА и проправительственные силы при поддержке российских ВКС выбили боевиков из населенных пунктов Аль-Тутах и Аник Баджара. Напомним, это стало возможным благодаря тому, что накануне отряды террористической группировки были полностью окружены на границе Хамы, Алеппо и Идлиба. Предполагается, что в данном районе находятся около тысячи боевиков ИГИЛ1, контролирующих порядка сотни небольших поселений.

Ирак

Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что центральный уголовный суд в Багдаде приговорил немку марокканского происхождения к смертной казни за сотрудничество с террористической группировкой «Исламское государство»: подозреваемая призналась в том, что оказывала ИГИЛовцам материальную поддержку и помощь в планировании военных операций. Также смертный приговор был вынесен двум террористам-смертникам, которых удалось задержать в ходе обысков, проводимых в провинции. Напомним, в начале прошлого месяца премьер-министр Республики Ирак выступил с объявлением о полном разгроме ИГИЛ в стране. Тем не менее, несмотря на постоянные «чистки», в Ираке все еще подпольно работают небольшие группы радикалов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)