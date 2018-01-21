Песков рассказал, где проголосует Путин на президентских выборах

Москва, 21 января. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, где российский лидер будет 18 марта, в день выборов.

Песков отметил, что с большой долей вероятности Путин проголосует в столице.

«Традиционно он (президент России Владимир Путин — прим. ФАН) всегда голосует в Москве. Я полагаю, что и в этот раз, то есть, мне пока не известно о его планах», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что современные технологии в настоящее время позволяют голосовать практически где угодно.

Напомним, единый день голосования, когда граждане РФ по всей стране отдадут свои голоса за будущего президента страны, назначен на 18 марта. В настоящее время в России продолжается избирательная кампания.

Отметим, как свидетельствуют данные различных социологических опросов, большинство россиян на предстоящих выборах собираются поддержать действующего президента страны Владимира Путина. Опрос, проведенный в начале месяца ВЦИОМ, показал, что, если бы выборы были назначены на самое ближайшее время, за Путина проголосовали бы более 81% россиян.